Происшествия
Крымчанин получил условный срок за хранение наркотиков
Житель Щелкино получил четыре года лишения свободы условно и 35 тысяч рублей штрафа за хранение наркотиков в крупном размере.
Приговор, вынесенный Ленинским районным судом, вступил в силу, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
Фигурантом уголовного дела 45-летний крымчанин стал после одного из рейдов, которые сотрудники погрануправления проводили на приграничной территории.
«В ходе осмотра помещений по месту жительства мужчины пограничниками обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис» (марихуана – ред.)», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело направили в суд, который после рассмотрения и приговорил мужчину к условному лишению свободы с трехлетним испытательным сроком.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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