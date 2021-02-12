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Происшествия

Крымчанин получил условный срок за хранение наркотиков

12:41 пятница, 12 февраля 2021

Житель Щелкино получил четыре года лишения свободы условно и 35 тысяч рублей штрафа за хранение наркотиков в крупном размере.

Приговор, вынесенный Ленинским районным судом, вступил в силу, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Фигурантом уголовного дела 45-летний крымчанин стал после одного из рейдов, которые сотрудники погрануправления проводили на приграничной территории.

«В ходе осмотра помещений по месту жительства мужчины пограничниками обнаружено и изъято наркотическое средство «каннабис» (марихуана – ред.)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направили в суд, который после рассмотрения и приговорил мужчину к условному лишению свободы с трехлетним испытательным сроком.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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