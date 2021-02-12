Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Крымская епархия призвала к вакцинации от вредоносного поветрия ● Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму ● COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо ● Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус
Коронавирус в Севастополе выявлен у 81 человека за сутки, четверо скончались
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 81 человека.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 821, при этом 9 688 человек уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 437.
В Крыму коронавирус подтвержден у 34 118 человек. Выздоровевших за весь период 29 765 человек, умерло 846 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму. Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.
COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 86 человек.
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
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