Коронавирус в Севастополе выявлен у 81 человека за сутки, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 81 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 821, при этом 9 688 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 437.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 118 человек. Выздоровевших за весь период 29 765 человек, умерло 846 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму. Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.

COVID-19 выявлен у 86 человек в Севастополе за сутки, скончались четверо. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 86 человек.

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму снова пошел в рост. За 10 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания.