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Общество

Когда Крым достигнет «морозного дна»: прогноз погоды

20:00 пятница, 12 февраля 2021
Когда Крым достигнет «морозного дна»: прогноз погоды

фото © vesti-k.ru

Погода в Крыму на следующей неделе не порадует местных жителей теплом.

Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

«На следующей неделе придется жить в режиме настоящей зимы. Температура будет аномально холодной: от -9…-14 градусов ночью, а днем от -5 до -10 градусов. Норма февраля для Симферополя -3…+2 градуса ночью и +4…+7 градусов днем», - сказал он.

По словам Тишковца, так называемого «морозного дна» (так синоптик назвал день с самой низкой температурой) Крым достигнет в четверг, когда в Симферополе ночная температура понизится до -13…-18 градусов.

Небольшой компенсацией специалист назвал то, что на полуострове будет преобладать солнечная погода, а тепло вернется в Крым в последней декаде февраля. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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