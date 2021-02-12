Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -3
море +11

Власть

Канализация дома в Севастополе не выдержала напора незаконных подключений

В канализационный коллектор для всей округи превратился подвал дома № 44 на улице Качинское шоссе.

Об этом неожиданном для себя событии жильцы многоквартирного дома сообщили «Первому севастопольскому».

Подвал дома превращается в выгребную яму для всей округи после каждого очередного прорыва – а они в последнее время происходят регулярно. Как утверждают местные жители, труба просто не выдерживает возросшей нагрузки: к трубам третьего и шестого подъездов подключили две расположенные неподалеку гостиницы, и теперь система рвется каждые три месяца.

Яркие оттенки в картину происходящего добавляет то, что нечистоты идут не только в подвал, но и в ванные комнаты жильцов дома.

Управляющая компания, устраняя прорывы, обнаружила засорение колодцев, находящихся в ведении Севгорводоканала, что потребовало подключения к работам новой структуры. На время ремонта канализации и осушения подвала затопленное место обработали дихлорными таблетками для дезинфекции и устранения запаха.

Журналисты «Первого севастопольского» направили в департамент городского хозяйства перечень актуальных вопросов по ситуации, среди которых главный – действительно ли к подъездам дома № 44 на Качинском шоссе подсоединены две гостиницы и что теперь с этим делать.

Напомним, что обеспеченность канализацией в Севастополе далеко не равномерна и нечистоты циркулируют по городу весьма витиевато. Так, живущие в районе Античного проспекта севастопольцы регулярно сталкиваются со зловонными реками, бьющими из-под земли в районе застройки между ЖК «Каравелла» от компании «Интерстрой» и ЖК «Таврический» ГК «Парангон».

В ЖК «Омега-Сити» у дома на улице Челнокова, 12/6, окруженного плотной застройкой вне любых градостроительных норм, нечистоты регулярно поднимают канализационный люк и растекаются на сотни метров, прежде чем направиться в сторону ближайшего пляжа.

У жителей, которые решали проблему канализации самостоятельно, также бывают интересные ситуации. Так, де-факто многоквартирному дому на Скалистой улице чиновники запретили пользоваться выгребной ямой – и одновременно сообщили о планах подключения к централизованной канализации в неопределенном будущем.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе рухнула новая ограда набережной реки Салгир. Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе не выдержала падения сухих веток, от которых очищали деревья вдоль прогулочной зоны.

Ремонт улицы Суворова в центре Севастополя приостановлен. Ремонт тротуаров в непосредственной близости от домов-памятников на улице Суворова приостановлен.

«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал. Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.

В Крыму бывшую свиноферму готовят для содержания агрессивных собак. Государственный комитет ветеринарии Республики Крым переоборудует бывшую свиноферму в селе Сизовка Сакского района для содержания агрессивных собак.

Общество
Когда Крым достигнет «морозного дна»: прогноз погоды

Когда Крым достигнет «морозного дна»: прогноз погоды

Погода в Крыму на следующей неделе не порадует местных жителей теплом.

Происшествия
В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море

В МЧС предупредили об угрозе обледенения судов в Азовском море

В ближайшие три дня в Азовском море возможно обледенение судов из-за ледяного шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия
На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц

На берегу Керченского пролива массовая гибель птиц

На берегу Керченского местные жители натыкаются на трупы водоплавающих птиц. На протяжение месяца керчане замечают безжизненные тушки птиц в разных районах города и задаются вопросами, что могло послужить причиной массовому мору.

Главное за сегодня

В Севастополе школьник во время драки убил взрослого мужчину

Прокуратура Севастополя внесла представление директору школы, в которой учится восьмиклассник, в конце января подравшийся насмерть со взрослым мужчиной.

5 часов назад

Власть
Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения

Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения

Из-за непогоды посещение Ялтинского горно-лесного заповедника ограничено.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации