Власть
Канализация дома в Севастополе не выдержала напора незаконных подключений
В канализационный коллектор для всей округи превратился подвал дома № 44 на улице Качинское шоссе.
Об этом неожиданном для себя событии жильцы многоквартирного дома сообщили «Первому севастопольскому».
Подвал дома превращается в выгребную яму для всей округи после каждого очередного прорыва – а они в последнее время происходят регулярно. Как утверждают местные жители, труба просто не выдерживает возросшей нагрузки: к трубам третьего и шестого подъездов подключили две расположенные неподалеку гостиницы, и теперь система рвется каждые три месяца.
Яркие оттенки в картину происходящего добавляет то, что нечистоты идут не только в подвал, но и в ванные комнаты жильцов дома.
Управляющая компания, устраняя прорывы, обнаружила засорение колодцев, находящихся в ведении Севгорводоканала, что потребовало подключения к работам новой структуры. На время ремонта канализации и осушения подвала затопленное место обработали дихлорными таблетками для дезинфекции и устранения запаха.
Журналисты «Первого севастопольского» направили в департамент городского хозяйства перечень актуальных вопросов по ситуации, среди которых главный – действительно ли к подъездам дома № 44 на Качинском шоссе подсоединены две гостиницы и что теперь с этим делать.
Напомним, что обеспеченность канализацией в Севастополе далеко не равномерна и нечистоты циркулируют по городу весьма витиевато. Так, живущие в районе Античного проспекта севастопольцы регулярно сталкиваются со зловонными реками, бьющими из-под земли в районе застройки между ЖК «Каравелла» от компании «Интерстрой» и ЖК «Таврический» ГК «Парангон».
В ЖК «Омега-Сити» у дома на улице Челнокова, 12/6, окруженного плотной застройкой вне любых градостроительных норм, нечистоты регулярно поднимают канализационный люк и растекаются на сотни метров, прежде чем направиться в сторону ближайшего пляжа.
У жителей, которые решали проблему канализации самостоятельно, также бывают интересные ситуации. Так, де-факто многоквартирному дому на Скалистой улице чиновники запретили пользоваться выгребной ямой – и одновременно сообщили о планах подключения к централизованной канализации в неопределенном будущем.
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