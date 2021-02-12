Канализация дома в Севастополе не выдержала напора незаконных подключений

В канализационный коллектор для всей округи превратился подвал дома № 44 на улице Качинское шоссе.

Об этом неожиданном для себя событии жильцы многоквартирного дома сообщили «Первому севастопольскому».

Подвал дома превращается в выгребную яму для всей округи после каждого очередного прорыва – а они в последнее время происходят регулярно. Как утверждают местные жители, труба просто не выдерживает возросшей нагрузки: к трубам третьего и шестого подъездов подключили две расположенные неподалеку гостиницы, и теперь система рвется каждые три месяца.

Яркие оттенки в картину происходящего добавляет то, что нечистоты идут не только в подвал, но и в ванные комнаты жильцов дома.

Управляющая компания, устраняя прорывы, обнаружила засорение колодцев, находящихся в ведении Севгорводоканала, что потребовало подключения к работам новой структуры. На время ремонта канализации и осушения подвала затопленное место обработали дихлорными таблетками для дезинфекции и устранения запаха.

Журналисты «Первого севастопольского» направили в департамент городского хозяйства перечень актуальных вопросов по ситуации, среди которых главный – действительно ли к подъездам дома № 44 на Качинском шоссе подсоединены две гостиницы и что теперь с этим делать.

Напомним, что обеспеченность канализацией в Севастополе далеко не равномерна и нечистоты циркулируют по городу весьма витиевато. Так, живущие в районе Античного проспекта севастопольцы регулярно сталкиваются со зловонными реками, бьющими из-под земли в районе застройки между ЖК «Каравелла» от компании «Интерстрой» и ЖК «Таврический» ГК «Парангон».

В ЖК «Омега-Сити» у дома на улице Челнокова, 12/6, окруженного плотной застройкой вне любых градостроительных норм, нечистоты регулярно поднимают канализационный люк и растекаются на сотни метров, прежде чем направиться в сторону ближайшего пляжа.

У жителей, которые решали проблему канализации самостоятельно, также бывают интересные ситуации. Так, де-факто многоквартирному дому на Скалистой улице чиновники запретили пользоваться выгребной ямой – и одновременно сообщили о планах подключения к централизованной канализации в неопределенном будущем.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе рухнула новая ограда набережной реки Салгир. Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе не выдержала падения сухих веток, от которых очищали деревья вдоль прогулочной зоны.

Ремонт улицы Суворова в центре Севастополя приостановлен. Ремонт тротуаров в непосредственной близости от домов-памятников на улице Суворова приостановлен.

«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал. Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.

В Крыму бывшую свиноферму готовят для содержания агрессивных собак. Государственный комитет ветеринарии Республики Крым переоборудует бывшую свиноферму в селе Сизовка Сакского района для содержания агрессивных собак.