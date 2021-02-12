Общество
Какой сегодня праздник 12 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 12 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Китайский Новый год (Chinese New Year)
Фото joinup.by
По китайскому календарю, 2021 это год Быка , Китайский Новый год наступит 12 февраля. Официальные выходные в стране - с 11 по 17 февраля 2021 г.
Новый Год в Китае – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьей. Сами китайцы называют Новый Год Праздником Весны, а история этого праздника насчитывает более 4000 лет.
Китайцы верят, что хорошее начало года будет означать удачу весь предстоящий год. Именно поэтому традиционно в Китае начинали празднование Нового Года с пожеланий хорошего урожая. В наши дни друг другу желают финансового благополучия и успешного карьерного роста.
Собор трех святителей
Фото pravoslavie.ru
12 февраля православные христиане празднуют Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Любовь верующих к этим подвижникам была столь велика, что в Церкви произошли разделения. Одни именовали себя василианами, другие григорианами, третьи – иоаннитами. Божьим Промыслом в 1084 году три святителя вместе явились митрополиту Евхаитскому Иоанну и объявили, что равны перед Богом. С того времени им установлен общий день памяти.
Васильев день (Трехсвятие)
Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трех святых вспоминают 12 февраля - поэтому праздник также называется Трехсвятием.
Также сегодня, 12 февраля, отмечают такие праздники:
- Международный день науки и гуманизма (День Дарвина)
- День полиции общественной безопасности
- День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ
- Международный день детей-солдат (День Красной руки)
- Соллаль (Корейский Новый год)
- День безумного желудка
- День прокладывания тропинок
- День репродуктивного здоровья (Sexual and Reproductive Health Awareness Day)
- Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies)
- Всемирный день холангиокарциномы (World Cholangiocarcinoma Day)
- День сливового пудинга (Plum Pudding Day) в США
- День молодежи в Венесуэле
- День спорта в Катаре
- День памяти в Таджикистане
- День свободы брака (National Freedom to Marry Day) в США
Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Петр, Федор, Феофил, Василий, Климент, Мина, Максим, Евсевий, Амандин, Архелай, Венерий, Геркулин, Ерм, Зенон, Ипполит, Кенсорин, Кипр, Кирин, Коммод, Мавр, Монагрей, Олимпий, Рустик, Савин, Стиракин, Тривун, Филикл, Хрисия.
Что происходило 12 февраля в прошлые годы
1829 - Александр Пушкин завершил поэму «Полтава».
1898 - Первая жертва автокатастрофы: Генри Линдфильд разбивается в своей машине.
1914 - первый полет самолета «Илья Муромец» (конструкции киевлянина Игоря Сикорского) с 16 пассажирами на борту.
1918 - В Коростене Малая Рада УНР приняла Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства.
1924 - Мумию Тутанхамона вынули из гробницы через 15 месяцев после ее открытия.
1924 - Премьера «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина.
1936 - В Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
1939 - Состоялись первые выборы в Сейм Карпатской Украины.
1946 - Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: «No Comments».
1960 - В Киеве начал работать первый украинский ядерный реактор (исследовательский ВВР-М в Институте физики АН УССРтеперь в Институте ядерных исследований НАНУ).
1964 - Арест в Ленинграде поэта Иосифа Бродского.
1974 - В Москве арестован Александр Солженицын.
1990 - В Душанбе началось политическое противостояние сил правительства и оппозиции, что привело к гражданской войне.
2010 - Начало большой наступательной операции в Афганистане, крупнейшей с начала войны в 2001 году.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 февраля. Какие праздники будут завтра?
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