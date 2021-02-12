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Происшествия

Феодосийский таксист выманил у граждан 200 тысяч рублей за помощь

Таксист из Феодосии выманил у граждан 200 тысяч рублей, предлагая помощь в получении водительских удостоверений.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Злоумышленник работал водителем такси, где и познакомился со своим первым «клиентом». Подозреваемому потерпевший рассказал, что его лишили прав за вождение в состоянии опьянения. Злоумышленник сказал, что может помочь вернуть водительское удостоверение через «свои каналы», – говорится в сообщении. – Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей».

Мужчина просил у граждан деньги якобы на оплату госпошлин, в каждом случае суммы он называл разные. За вознаграждение он обещал помочь организовать пересдачу экзамена в МРЭО досрочно или вернуть изъятые удостоверения. Сейчас установлена причастность мужчины к семи таким эпизодам.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он отпущен по подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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