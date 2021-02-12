Эксперт рассказал о новых уловках мобильных мошенников в Крыму

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Телефонные мошенники стали изобретательнее в обмане крымчан. Новые схемы позволяют нажиться за счет доверчивости граждан, которые сами сообщают все свои данные.

Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета Юрий Сосновский.

По его словам, сейчас на черном рынке можно получить практически все данные о человеке: имя, дату рождения, прописку, номер телефона и т.д. Поэтому для убедительности мошенник обращается к потенциальной жертве по имени, а затем просит сказать пин-код карты, сообщить код из СМС или установить приложение на смартфон по присланной им ссылке. Все эти сценарии ведут к похищению ваших средств. Немедленно бросайте трубку.

«Нельзя точно сказать, когда необходимо блокировать банковскую карту после сомнительного разговора. Скорее необходимо соблюдать осторожность и не предоставлять по телефону никакую конфиденциальную информацию», — отмечает специалист.

Однако существуют и такие схемы, при которых удается обмануть даже тех, кто старается проверять входящие номера через специальные программы, говорит доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования. Если раньше такие звонки поступали с незнакомых номеров, то теперь мошенники могут звонить и с номера банка, подделывая его с помощью IP-телефонии — технологии, позволяющей подставить любой номер во время звонка.

«Получается, вам звонит мошенник, но на экране телефона высвечивается, к примеру, номер реального отделения банка», — пояснил Юрий Сосновский.

Более того, если вы захотите удостовериться в реальности номера, попросите представиться, назвать имя начальника отделения банка и адрес учреждения, злоумышленник предоставит эти данные, тем самым введя в заблуждение свою жертву.

Еще одна излюбленная и относительно новая схема аферистов: онлайн-объявления или сайты-клоны.

К примеру, мошенники могут позвонить и сообщить о готовности приобрести ваш товар, но для этого запросить данные вашей карты, включая трехзначный код на оборотной стороне или даже проверочный код из СМС. Могут также прислать ссылку, которая будет похожа на официальную ссылку агрегатора объявлений, чтобы вы самостоятельно заполнили данные, после чего с карты спишутся деньги.

Чтобы уберечься от мошенников, эксперт советует регулярно проверять антивирусные программы на своем компьютере и смартфоне, использовать только проверенные сайты и сайты, работающие по протоколу https (в браузере напротив адреса с левой стороны должна быть иконка замочка). Всегда внимательно читайте название сайта — ошибка в одной букве может стоить вам всех накоплений. Насторожить также должны указания привязать банковскую карту к сайту.

«Нет универсального способа защиты от телефонных и виртуальных мошенников. Помните, что цифровой мир похож на реальный. Поэтому бдительность и цифровая гигиена помогут сохранить ваши сбережения», — заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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