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Происшествия

Эко-транспорт породил новое направление криминала в Севастополе

Экологический транспорт в Севастополе подвергся нападению корыстного злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД города-героя.

На одной из станций проката электросамокатов 40-летний местный житель при помощи сноровки и подручных инструментов снял пять аккумуляторов с двухколесных средств передвижения и скрылся.

Ущерб составил около 53 тысяч рублей, но насладиться богатством злоумышленник не успел – сотрудники полиции оперативно задержали его и изъяли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», по которой за нездоровый интерес к самокатам грозит до пяти лет тюрьмы.

Отметим, что растущая популярность данного вида транспорта, среди прочего, проявляется в разных инцидентах. В парке Победы 24-летний парень на электросамокате, двигаясь на высокой скорости, сбил полуторагодовалого ребенка – от чего малыш потерял сознание и 10 дней провел в больнице. В свою очередь, дети на самокатах попадают под машины «скорой помощи», более взрослые пользователи также вступают в травматичные контакты с машинами.

Рост популярности самокатов и весьма слабое законодательное регулирование этого средства передвижения породило дискуссию – является ли самокат транспортом, со всеми вытекающими, или игрушкой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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