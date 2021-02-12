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Власть

Для крымской игорной зоны построят очистные сооружения

08:51 пятница, 12 февраля 2021

Под игорную зону в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма построят новые очистные сооружения с глубоковоным выпуском в море.

Объект запланирован по ФЦП и стоит 851 миллион рублей.

— Контракт заключен 20 января, подрядчик ООО «РСК Юг», уже ведутся предварительные работы, — сообщил руководитель ГКУ «Инвестрой РК»Алексей Титов. — Лимиты на этот год — 200 миллионов рублей.

Напомним, в первом квартале этого года должно начаться строительство игорной зоны в Кацивели. Она расположиться на территории 14,6 га и представляет собой масштабный комплекс «Золотой берег» с казино, гостиницей, ресторанами, кафе, летним театром, кино-концертным залом, конференц-залом, крытыми и открытыми бассейнами, — передает КП-Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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