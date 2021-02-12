Происшествия
Дело нападавшего с ножом на двух человек крымчанина передано в суд
В Крыму будут судить жителя Керчи, обвиняемого в убийстве женщины и нанесении телесных повреждений мужчине, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По версии следователей, в начале сентября 2020 года мужчина, находясь в частном доме в с. Чистополье, распивал спиртные напитки с тремя знакомыми.
«Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес один удар ножом в область груди своему знакомому, чем причинил последнему легкий вред здоровью. На замечание 33-летней женщины обвиняемый ударил ее находившимся у него ножом в живот, от полученного ранения на следующий день потерпевшая скончалась», – говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.
Действия мужчины обвинение квалифицировало по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Ранее Новости Крыма сообщали:
При выезде из Крыма таможня изъяла немножко рублей и гривен у гражданина Украины. Гражданин Украины при выезде из Крыма не задекларировал 10 тысяч долларов, 33 тысячи гривен и 20 тысяч рублей, что превысило допустимый лимит.
Прокуратура заинтересовалась застройкой парка в Алупке. Прокуратура начнет проверку информации о застройке и вырубке Пионерского парка в Алупке.
Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис». Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.
Житель Ялты предстанет перед судом за попытку дать взятку. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о даче взятки следователю Следственного комитета Российской Федерации.
В Симферополе рухнула новая ограда набережной реки Салгир
Новая ограда набережной реки Салгир в Симферополе не выдержала падения сухих веток, от которых очищали деревья вдоль прогулочной зоны.
В Крыму заявили, что политики Европы хотят массово привиться российской вакциной на полуострове
Крымский депутат сделал невероятно сенсационное заявление.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 11 февраля на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
10 февраля
Российские военные стреляли из танков под Симферополем
Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем.