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Происшествия

Дело нападавшего с ножом на двух человек крымчанина передано в суд

14:11 пятница, 12 февраля 2021

В Крыму будут судить жителя Керчи, обвиняемого в убийстве женщины и нанесении телесных повреждений мужчине, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По версии следователей, в начале сентября 2020 года мужчина, находясь в частном доме в с. Чистополье, распивал спиртные напитки с тремя знакомыми.

«Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес один удар ножом в область груди своему знакомому, чем причинил последнему легкий вред здоровью. На замечание 33-летней женщины обвиняемый ударил ее находившимся у него ножом в живот, от полученного ранения на следующий день потерпевшая скончалась», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый находится под стражей.

Действия мужчины обвинение квалифицировало по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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