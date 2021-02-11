Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони

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Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.

Местные активисты записали и выложили в сеть видеообращение, в котором рассказывают о проблеме. По их словам, источник вони — несанкционированные сбросы канализации в протекающий мимо Салгир.

Больше всего от запаха страдают жители частных домов по улицам Некрасова, Лермонтова, а также по переулкам Заводскому и Крымскому.

«При закрытых дверях и окнах у нас в доме вонь стоит. Не знаешь, куда деться. У меня аллергия, и я не нахожу себе места», — описывает ситуацию одна из местных жительниц.

Ее поддерживает сосед, которому кажется, что в его доме даже вещи уже пахнут нечистотами. Он постоянно пользуется аэрозольным ароматизатором.

По словам жителей поселка, запах особенно остро чувствуется по утрам. Селяне предполагают, что именно в это время где-то в реку спускают канализацию. Они подозревают в этом частного предпринимателя, который сейчас работает на территории бывшего Нижнегорского консервного завода.

В 90-е годы грабители разворовали канализационные чугунные трубы, ведущие от завода на очистные. Теперь все отходы текут прямиком в Салгир, а оттуда — в залив Сиваш.

В тексте использованы материалы: Форпост

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