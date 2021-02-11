Житель Ялты предстанет перед судом за попытку дать взятку

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о даче взятки следователю Следственного комитета Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«По версии следствия, обвиняемый обратился к следователю, предложив ему взятку в размере порядка 150 тыс. рублей за незаконное возвращение ему денежных средств в размере более 300 тысяч рублей, изъятых в рамках расследования уголовного дела по факту сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности», — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося сотрудник СК, которому обвиняемый предложил взятку, доложил руководству. В начале января при передаче денег мужчина был задержан работниками УФСБ. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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