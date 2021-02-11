Возле нового Медцентра под Симферополем реорганизуют движение

Возле нового многофункционального медицинского центра им. Семашко будет реорганизовано движение.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал руководитель УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«Были продлены автобусные маршруты к медцентру, и возникли некоторые трудности: автобусу приходилось уезжать дальше по трассе, а пешеходам 100-150 метров идти вдоль проезжей части на неосвещенном участке. Мы проводили межведомственный выезд туда, встречались с представителями больницы. Было принято решение организовать там перекресток и установить светофор», - сообщил Борисенко.

Он отметил, что также около центра будет организован надземный пешеходный переход.

«Автобус будет заходить на площадку центра и выезжать оттуда через светофор. При подходе автобуса в холле больницы будут об этом сообщать, чтобы люди не стояли зря на улице. Кроме того, рядом будет надземный пешеходный переход», - сказал начальник республиканского ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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