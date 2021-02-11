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Коронавирус в Крыму

Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму

17:21 четверг, 11 февраля 2021
Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму

фото © Новости Крыма

Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По поручению президента России Владимира Путина в конце декабря 2020 года в Ялте и Симферополе военные медики из Ростова-на-Дону и Севастополя организовали работу мобильных «ковидных» госпиталей. Тогда глава республиканского минздрава Александр Остапенко объяснил, что военные госпитали – это «запасной вариант« на случай, если наплыв туристов в новогодние праздники резко увеличит уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму.

«Медицинские специалисты Министерства обороны РФ завершили выполнение задач по оказанию помощи крымчанам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим завершена и работа мобильных госпиталей в Симферополе и Ялте», - написал Аксенов в Facebook.

Он также поблагодарил медиков за высококвалифицированную помощь крымчанам в борьбе с пандемией.

Ранее Аксенов заявил, что подавляющее большинство действующих ограничений в работе предприятий будут сняты с 1 марта в случае сохранения низкой динамики заболеваемости коронавирусом в Крыму. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму

Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму

Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.

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