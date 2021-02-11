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Власть

Власти рассекретили новые документы о массовых убийствах в Крыму

14:14 четверг, 11 февраля 2021

Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах жителей Крыма в концлагере «Красный» во время Второй мировой войны.

Один из самых важных документов — копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против Пауля Цаппа, оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд.

Как сообщил заместитель главы парламента республики Владимир Бобков, именно Цапп принимал участие в уничтожении населения полуострова. В 1967 году его повторно арестовали в ФРГ и приговорили к пожизненному заключению. Он причастен к смерти почти 13,5 тысячи человек.

Тем не менее, на свободу Цапп вышел уже в 1986 году и прожил до 94 лет, — сообщает КП-Крым.

— Это уголовное дело в 1970-х годах стало настоящим детонатором, после которого начался массовый сбор информации для будущих судебных процессов против нацистских преступников. Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал, — говорит Бобков.

В рассекреченных документах также есть протоколы допросов свидетелей массовых казней советских граждан в концлагере «Красный». В архивах обнаружены свидетельства переводчиков, которые состояли на службе у фашистской Германии.

— Документы, связанные с историей функционирования концлагеря, переданы руководству Центрального музея Тавриды. Эти свидетельства позволят раскрыть неизвестные раньше факты массовых убийств нацистами мирного населения в Крыму, — отмечает вице-спикер парламента РК.

По его словам, во многих документах, например, фотографиях и подписях к ним, могут содержаться неточности. И чтобы следователи обратили на это внимание, им будут помогать эксперты-историки.

— Только в таком тандеме мы сможем двигаться вперед и избегать досадных ошибок, — заключил Владимир Бобков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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