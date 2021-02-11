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Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»
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Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.
Соответственное решение было принято сегодня Верховным судом Российской Федерации, сообщил Евгений Васильченко – адвокат, представляющий сторону потерпевшей.
«Это была моя кассационная жалоба как представителя потерпевшей, где мы выразили несогласие с предыдущими решениями относительно квалификации действий и наказания. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение», – сказал Евгений Васильченко.
Напомним: в феврале 2019 года в караоке-баре «Бенефис» на проспекте Октябрьской революции произошла драка, в которой участвовало трое вооруженных злоумышленников и два посетителя заведения, один из них в результате потасовки получил смертельное ранение и погиб на глазах у жены.
По словам женщины, развязавшие драку дебоширы были сильно пьяны, агрессивны, нецензурно оскорбляли присутствовавших и никак не реагировали на просьбы прекратить свои действия.
Нападавшие были оперативно задержаны, одному из них — 42-летнему выходцу из Дагестана Юсупу Шамсудинову было предъявлено обвинение в убийстве. Двоим другим нападавшим — Абдурахманову и Курбанову вменялось совершение хулиганства.
Изначально уголовное дело в отношении Шамсудинова было инициировано по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), однако позже статьи были переквалифицированы.
Решением Севастопольского городского суда от 20 мая 2020 года Юсуп Шамсудинов был признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и получил наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен был выплатить потерпевшей 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.
В тексте использованы материалы: Форпост
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