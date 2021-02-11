В школах запретят использовать смартфоны и планшеты

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По новым правилам в образовательных учреждениях запрещено применять личные мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Об этом в эфире сообщила возглавляющая управление санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

До этого директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владислав Кучма рассказал, что 70-80% детей пользуются для обучения смартфонами, а это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации.

Все дело в маленьком размере экрана телефона. Эксперт считает, что минимальный удовлетворительный размер экрана – у планшета с экраном 12 дюймов.

«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», – отметила Шевкун.

Ранее сообщал, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила операторам мобильной связи по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля» при оформлении детских сим-карт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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