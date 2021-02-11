Власть
В школах запретят использовать смартфоны и планшеты
фото © www.poznaysebia.com
По новым правилам в образовательных учреждениях запрещено применять личные мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.
Об этом в эфире сообщила возглавляющая управление санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
До этого директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владислав Кучма рассказал, что 70-80% детей пользуются для обучения смартфонами, а это самое неблагоприятное средство для учебы и поиска информации.
Все дело в маленьком размере экрана телефона. Эксперт считает, что минимальный удовлетворительный размер экрана – у планшета с экраном 12 дюймов.
«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы», – отметила Шевкун.
Ранее сообщал, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила операторам мобильной связи по умолчанию предоставлять сервис «родительского контроля» при оформлении детских сим-карт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Школьников Севастополя учат самообороне в интернете. Проект по защите детей запустили региональные чиновники.
В школах Севастополя будут формировать базы данных лиц учеников. «Умные» терминалы для дезинфекции рук и термометрии будут собирать и хранить биометрические данные учеников, сообщила директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова.
Уволенная после жалобы в соцсетях Развожаева учитель обратится в суд. Преподаватель уверена, что ее лишили работы за публичное недовольство низкой зарплатой, а затем оклеветала медиаобслуга губернатора Севастополя.
Учителя сына Развожаева уволили после жалобы на низкую зарплату. Обращение к губернатору Севастополя через его профиль в соцсетях обернулось для преподавателя лишением работы и допросом у силовиков.
Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»
Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.
Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования
В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.
Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони
Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
вчера
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
11 часов назад
«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал
Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.