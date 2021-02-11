В Севастополе экс-матрос получил срок через 20 лет после дезертирства

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы бывшего матроса-призывника, который более 20 лет назад организовал кражу пистолетов и сбежал из части.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, весной 1997 года осужденный подговорил своего сослуживца, работавшего на складе ракетно-артиллерийского вооружения, похитить четыре пистолета Макарова для дальнейшей продажи. Получив от сообщника оружие, в феврале 1998 года матрос покинул расположение части. Дезертир скрывался в Ростовской, а затем в Калининградской области, где устроился на работу и жил под вымышленной фамилией.

Мужчину задержали только в декабре 2019 года. Свою вину в содеянном он признал полностью. В ходе следствия обнаружен и изъят один пистолет, который возвратили военному ведомству.

Бывшего матроса признали виновным в пособничестве в хищении оружия и дезертирстве.

Назначенный судом тюремный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Экс-сослуживцу осужденного, который выкрал пистолеты, вынесли приговор еще в 1998 году. Тогда он получил четыре года колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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