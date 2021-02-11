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Происшествия

В Севастополе дети получили травмы на некачественных батутах

В Севастополе завели уголовное дело после травмирования детей в батутном центре, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

«Установлено, что в деятельности батутного центра по улице Ковпака в период с марта 2017 года по октябрь 2020 года не были приняты необходимые организационные меры по обеспечению надлежащего функционирования и безопасного использования аттракционов. При оказании посетителям услуг использовались незарегистрированные в установленном порядке аттракционы (батуты) с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к их безопасной эксплуатации», - говорится в сообщении.

В итоге из-за нарушений требований несколько детей получили травмы. Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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