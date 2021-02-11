Происшествия
В Севастополе дети получили травмы на некачественных батутах
В Севастополе завели уголовное дело после травмирования детей в батутном центре, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.
«Установлено, что в деятельности батутного центра по улице Ковпака в период с марта 2017 года по октябрь 2020 года не были приняты необходимые организационные меры по обеспечению надлежащего функционирования и безопасного использования аттракционов. При оказании посетителям услуг использовались незарегистрированные в установленном порядке аттракционы (батуты) с грубыми нарушениями требований, предъявляемых к их безопасной эксплуатации», - говорится в сообщении.
В итоге из-за нарушений требований несколько детей получили травмы. Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольцы парковались в море и таранили машины Росгвардии. Сутки у автолюбителей города-героя выдались активными.
Фура повисла на отбойнике Крымского моста. В четверг утром на трассе Керчь-Тамань фура повисла на ограждении моста из-за уснувшего водителя, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В Евпатории мужчина ударил ножом свою жену и не пускал к ней медиков. В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали пьяного злоумышленника, не пускавшего скорую помощь к собственной супруге, которой он нанес ранение кухонным ножом.
В Керчи пенсионерку спасли из горящей квартиры. В Керчи пожарные спасли женщину из горящей квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»
Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.
Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования
В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.
Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони
Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
вчера
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
11 часов назад
«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал
Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.