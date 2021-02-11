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Власть

В Крыму возможен дефицит электроэнергии

13:24 четверг, 11 февраля 2021
В Крыму возможен дефицит электроэнергии

фото © Новости Крыма

Нехватка электроэнергии в Крыму к 2030 году может достигнуть 350 МВт.

Об этом сегодня журналистам, отвечая на вопрос Крыминформа, сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников.

«К 2030 году нехватка будет порядка 350 мегаватт нагрузки, – сказал глава республиканского минтопэнерго. – По итогам 2020 года 22 января мы достигли максимума перетока и максимума нагрузки Крыма, которого не было с 1990-х годов. Это был почти 1,6 млн мегаватт. Соответственно своей генерации у нас гарантировано 1,3 млн мегаватт».

По словам Рукавишникова, дефицит мощности фиксируется и с другой стороны энергомоста. «У нас и Тамань испытывает дефицит мощности. И дефицит мощности испытывает и Крым. Пока об этом говорится еще мягко, но перегруз энергомоста тоже не допустим. В данный момент его нагрузка была почти в номинале, то есть максимально длительно допустимый переток. Еще 10% и мост ушел бы в перегруз. Не хватает генерирующей мощности на той стороне берега, и не хватает ее здесь».

Министр уточнил, что ситуация связана в том числе с ростом численности населения Крыма, а также увеличением количества предприятий. «Плавно увеличение нагрузки у нас происходит», – подчеркнул Рукавишников. Он добавил, что электрификация железной дороги также увеличит энергонагрузку.

При этом объекты солнечной и ветряной генерации в Крыму изношены на 40% и 60% соответственно, рассчитывать на эти источники не приходится.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что министерство энергетики России разрабатывает программу модернизации системы электроснабжения Крыма в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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