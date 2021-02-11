Бизнес
В Крыму сообщили о росте количества субъектов малого и среднего бизнеса
Количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также занятых в нем граждан, выросло в Крыму в 2020 году.
Об этом журналистам, отвечая на вопрос Крыминформа, сообщила вице-премьер – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
«Многие субъекты Российской Федерации говорят, что снизилось количество малого и среднего бизнеса. А у нас в Крыму количество малого и среднего бизнеса, плюс самозанятые, выросло. Если сравнить 1 января 2020 и 1 января 2021 года, то у нас выросло количество малого и среднего бизнеса, выросло количество занятых в малом и среднем бизнесе», – сказала она.
По словам Кивико, в прошлом году по сравнению с итогами 2019 года увеличился и объем выручки у предприятий малого и среднего бизнеса. «Те меры поддержки, которые оказывало федеральное правительство, правительство Республики Крым, видимо, помогли нашему бизнесу выйти из этой ситуации, – отметила вице-премьер. – Могу сказать, что снижение выручки произошло в сфере транспорта (имеется в виду и авиационный, и железнодорожный транспорт, и автобусное сообщение). Конечно, есть снижение по санаторно-курортным учреждениям. А по остальным сферам, как ни странно, у нас плюс. За 11 месяцев 2020 года выручка была с плюсом в сравнении с 2019 годом».
С 1 февраля в Крыму начался прием заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей на получение региональной субсидии в размере 12 130 рублей на каждого работника за каждый месяц простоя из-за ограничений по коронавирусу с июня по декабрь 2020 года. Всего на эти выплаты выделено 2,2 млрд рублей.
По данным финансового комитета Госсовета Крыма, в прошлом году крымские предприниматели получили 13 млрд рублей прямой и косвенной поддержки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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