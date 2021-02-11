В Крыму бывшую свиноферму готовят для содержания агрессивных собак

Государственный комитет ветеринарии Республики Крым переоборудует бывшую свиноферму в селе Сизовка Сакского района для содержания агрессивных собак.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.

«На сегодня здание подключено к энергосетям и начато переоборудование под приют для пожизненного содержания собак, проявляющих немотивированную агрессию. Совместно с представителями министерства финансов Республики Крым прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из государственного бюджета», – сообщил Рюмшин.

Он добавил, что после рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в районе симферопольской Каменки администрация города сформировала земельный участок, на котором расположен приют для животных, оставшихся без владельцев. «Этот участок государственная ветеринарная служба Республики Крым готова забрать в собственность для содержания агрессивных животных. Потребность в финансировании на эти цели составит 12 млн рублей», – написал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя и волонтеры готовят переселение бездомных животных из приюта, находящегося на территории рекультивированного полигона. Полигон ТКО в Каменке был закрыт в конце 2016 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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