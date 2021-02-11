Власть
В Крыму бывшую свиноферму готовят для содержания агрессивных собак
Государственный комитет ветеринарии Республики Крым переоборудует бывшую свиноферму в селе Сизовка Сакского района для содержания агрессивных собак.
Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.
«На сегодня здание подключено к энергосетям и начато переоборудование под приют для пожизненного содержания собак, проявляющих немотивированную агрессию. Совместно с представителями министерства финансов Республики Крым прорабатывается вопрос финансирования этого проекта из государственного бюджета», – сообщил Рюмшин.
Он добавил, что после рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в районе симферопольской Каменки администрация города сформировала земельный участок, на котором расположен приют для животных, оставшихся без владельцев. «Этот участок государственная ветеринарная служба Республики Крым готова забрать в собственность для содержания агрессивных животных. Потребность в финансировании на эти цели составит 12 млн рублей», – написал вице-премьер.
Ранее сообщалось, что власти Симферополя и волонтеры готовят переселение бездомных животных из приюта, находящегося на территории рекультивированного полигона. Полигон ТКО в Каменке был закрыт в конце 2016 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольцы высказались за фонтан перед зданием правительства. Жители крымской столицы высказали свои пожелания по организации общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году.
Половина воды в Большой Ялте уходит в землю. Чтобы решить данную проблему, администрация города совместно с водоканалом разработала подробный план реконструкции и модернизации водопроводных сетей. Данное предложение уже передано в Совет министров республики на рассмотрение.
В Крыму обещают модернизировать систему электроснабжения. Министерство энергетики России разрабатывает программу модернизации системы электроснабжения Крыма в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова.
Севастополь прекратил забор воды из Инкермана и озера у горы Гасфорта. Подача воды в Севастополь из карьера в Инкермане и из озера у горы Гасфорта была прекращена. За весь период забора воды эти источники дали городу больше 423 тысяч кубометров воды.
Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»
Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.
Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования
В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.
Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони
Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
вчера
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
11 часов назад
«А вдруг отравят?»: Константинов решил изучить Северо-Крымский канал
Спикер крымского парламента поручил «изучить ситуацию» по состоянию Северо-Крымского канала.