В Керчи пенсионерку спасли из горящей квартиры

В Керчи пожарные спасли женщину из горящей квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

По данным спасателей, сообщение о сильном задымлении в многоквартирном жилом доме по ул. Орджоникидзе поступило в три часа ночи. Пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже здания: горели вещи и диван.

«Спасатели обследовали задымленное помещение и обнаружили хозяйку квартиры 1936 года рождения. Пострадавшая была эвакуирована, ее передали в руки сотрудников скорой помощи», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В половине четвертого пожар был потушен. Спасенную пенсионерку госпитализировали в Керченскую городскую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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