В Евпатории мужчина ударил ножом свою жену и не пускал к ней медиков

В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали пьяного злоумышленника, не пускавшего скорую помощь к собственной супруге, которой он нанес ранение кухонным ножом.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на проспекте Победы. В подъезде прибывшим на вызов медикам дорогу преградил агрессивный мужчина, хотя в квартире в этот момент находилась его жена с ранением грудной клетки. Врачи воспользовались кнопкой тревожной сигнализации Росгвардии, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали мужчину, обеспечив проход бригаде скорой, и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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