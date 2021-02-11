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Коронавирус в Крыму

Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус

11:49 четверг, 11 февраля 2021
Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус

фото © www.fbuz47.ru

В Медакадемии КФУ изучат, как нехватка витамина D в организме человека влияет на течение коронавирусной инфекции и возможности летального исхода.

Об этом сообщил завкафедрой патологической анатомии с секционным курсом МА КФУ Максим Кривенцов, передает пресс-служба вуза.

Отмечается, что на проведение исследования ученые выиграли совместный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров РК в размере 800 тысяч рублей на год.

«Мы проведем исследование экспрессии рецепторов к витамину D в различных клеточных популяциях в так называемых органах-мишенях, которые включают в себя легкие, сердце (миокард) и почки. Материал для исследования будет собран в двух группах: у пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции, и у людей, умерших по другим причинам. В каждой группе будет минимум 50 человек. Части тканей и органов будут получены при проведении вскрытия», – рассказал Кривенцов.

Он подчеркнул, что в планах обосновать статус дефицита витамина D как одного из определяющих факторов развития тяжелого течения коронавируса, в том числе приводящего к летальному исходу.

«Это позволит нам обосновать на научном уровне возможность профилактического применения витамина D, особенно среди лиц старшего возраста, с целью профилактики заболеваемости и предотвращения возможных негативных последствий инфекции и осложнений. При этом люди могут принимать его как в виде искусственных пищевых добавок, так и в виде пищевых продуктов, богатых данным витамином», – добавил специалист.

Кроме того, ученый добавил, что витамин D также влияет на метаболизм кальция и фосфора, играет важную роль в реализации иммунного ответа организма и формировании противоопухолевого иммунитета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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