Коронавирус в Крыму
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Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус
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В Медакадемии КФУ изучат, как нехватка витамина D в организме человека влияет на течение коронавирусной инфекции и возможности летального исхода.
Об этом сообщил завкафедрой патологической анатомии с секционным курсом МА КФУ Максим Кривенцов, передает пресс-служба вуза.
Отмечается, что на проведение исследования ученые выиграли совместный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров РК в размере 800 тысяч рублей на год.
«Мы проведем исследование экспрессии рецепторов к витамину D в различных клеточных популяциях в так называемых органах-мишенях, которые включают в себя легкие, сердце (миокард) и почки. Материал для исследования будет собран в двух группах: у пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции, и у людей, умерших по другим причинам. В каждой группе будет минимум 50 человек. Части тканей и органов будут получены при проведении вскрытия», – рассказал Кривенцов.
Он подчеркнул, что в планах обосновать статус дефицита витамина D как одного из определяющих факторов развития тяжелого течения коронавируса, в том числе приводящего к летальному исходу.
«Это позволит нам обосновать на научном уровне возможность профилактического применения витамина D, особенно среди лиц старшего возраста, с целью профилактики заболеваемости и предотвращения возможных негативных последствий инфекции и осложнений. При этом люди могут принимать его как в виде искусственных пищевых добавок, так и в виде пищевых продуктов, богатых данным витамином», – добавил специалист.
Кроме того, ученый добавил, что витамин D также влияет на метаболизм кальция и фосфора, играет важную роль в реализации иммунного ответа организма и формировании противоопухолевого иммунитета.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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