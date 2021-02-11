Происшествия
Убивший семилетнего сына крымчанин арестован судом на два месяца
Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который убил семилетнего сына.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе сроком на два месяца. Постановление в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.
В суде отметили, что гражданин обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Основания для избрания иной, более мягкой меры пресечения – домашнего ареста либо запрета определенных действий, отсутствуют, отметили в суде.
Ранее сообщалось, что днем 9 февраля мужчина забрал мальчика из школы, привел его домой, где и совершил преступление. Известно, что незадолго до трагедии мужчина проходил лечение в одном из медицинских учреждений, где ему было диагностировано психическое расстройство. Следователи намерены дать оценку действиям медперсонала этого учреждения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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