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Происшествия

Убивший семилетнего сына крымчанин арестован судом на два месяца

08:47 четверг, 11 февраля 2021

Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который убил семилетнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе сроком на два месяца. Постановление в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что гражданин обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Основания для избрания иной, более мягкой меры пресечения – домашнего ареста либо запрета определенных действий, отсутствуют, отметили в суде.

Ранее сообщалось, что днем 9 февраля мужчина забрал мальчика из школы, привел его домой, где и совершил преступление. Известно, что незадолго до трагедии мужчина проходил лечение в одном из медицинских учреждений, где ему было диагностировано психическое расстройство. Следователи намерены дать оценку действиям медперсонала этого учреждения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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