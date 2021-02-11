Власть
Турция поддержала создание «Крымской платформы»
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Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева уверена в том, что «Крымская платформа» заработает в рамках ПАСЕ.
По ее словам, турецкие коллеги уже поддержали данную инициативу Украины. Об этом она сказал в интервью LB.ua.
«На базе «Крымской платформы» мы будем ставить в ассамблее вопросы прав человека в Крыму, политических пленников, преследований по политическим, религиозным или этническим признакам и т.д.», – сказала народный депутат.
Мезенцева также выразила надежду, что доклад ПАСЕ о ситуации в Крыму будет заявлен уже в этом году.
«Госпожа Сунна из Исландии собирает материалы для этого доклада. Мы надеемся, что этот документ увидит свет в 2021 году. Однако это не точно, ведь ее доступ к оккупированной территории ограничен. Кроме того, она не может туда сейчас поехать и по ряду личных причин, которые я не могу озвучивать», – добавила депутат.
Мария Мезенцева анонсировала создание неформальной «Крымской платформы» на площадке ПАСЕ в конце января 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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