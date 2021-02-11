Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования

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В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.

Жалобы родителей публикует общественная организация «Севастопольские мамы».

«В адрес СРОО «Севастопольские мамы» в этом учебном году уже поступили две жалобы от родителей детей-инвалидов в отношении условий пребывания и обучения детей в этом учебном заведении ( государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение города Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат №1» – прим. РИА «Новый День»).

Мамы жаловались на то, что дети с трудными диагнозами могут легко и просто покинуть это учебное заведение, – рассказывают в организации. – И да, потом их будут разыскивать и буквально «ловить» в районе площади Ушакова. Говорить о последствиях самовольного ухода в большой мир ребенка с аутизмом или другим диагнозом, думаю, не стоит. Но факт остается фактом: дети уходили. И тут можно понять педагогов. Один учитель на 7-10 особенных ребят при полном отсутствии тьюторов вряд ли сможет контролировать безопасность своих особенных учеников должным образом.

Новая жалоба, на этот раз на туалеты, поступила в СРОО «Севастопольские мамы» не анонимно, но автора ее мы не упоминаем, так как опасаемся «санкций», коими стали все чаще и чаще грешить чиновники департамента образования».

Родители сообщили, что в школе уже несколько месяцев не работает туалет в учебном корпусе на 2 этаже. И дети, и учителя вынуждены посещать санитарную комнату на 1 этаже. «И если учитель-воспитатель вынужден выйти из класса на другой этаж, то дети могут в его отсутствие вытворять что угодно, так как у многих есть диагнозы и не самые безопасные», – говорят севастопольцы, жалуясь, что администрация школы никаких действий не предпринимает, а «про наличие тьюторов вообще лучше речи не поднимать».

«Севастопольские мамы» отмечают, что неработающие в школах туалеты – для города дело обычное: они сами уже не раз писали об этой проблеме и даже обсуждали вопрос с чиновниками департамента образования. И, тем не менее, данная ситуация – особенная. Потому что речь идет об особенных детях, которых нельзя оставлять без присмотра. И при этом ни руководство школы, ни правительство города не торопится облегчить труд педагогов и обеспечить детям полную безопасность.

При этом и те, и другие, скорее всего, не захотят отвечать, если с детьми что-то случится.

«Это «что-то» вряд ли объяснят отсутствующей системой охраны территории или дырками в заборах. Вряд ли в объяснительных с грамматическими ошибками о чрезвычайных происшествиях с детьми-инвалидами будет указано тотальное отсутствие тьюторов, обязанных быть по закону в специальных (коррекционных) учебных заведениях. Предполагаем, что это «что-то» (хотелось бы надеяться – не смертельного характера) спишут «на диагнозы детей» и на «родителей», которые в должной мере не занимались воспитанием и не научили детей с инвалидностью «терпеть до дома» и «не уходить без разрешения». – резюмируют «Севастопольские мамы».

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