Тревожный звоночек для власти Крыма: эксперт о младенческой смертности

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Представителям крымской региональной власти следует обратить особое внимание на негативную динамику показателя младенческой смертности.

Такое мнение высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

По словам специалиста, на фоне общего снижения младенческой смертности и в России, и во всех федеральных округах, Южный федеральный округ выделяется негативным ростом этого показателя.

«По данным Росстата, коэффициент младенческой смертности, рассчитанный на 1000 родившихся, в ЮФО составил 109,5% по отношению к предыдущему году. Такая негативная динамика зафиксирована в большинстве регионов ЮФО, кроме Республики Адыгея и Астраханской области. Крым в этом печальном рейтинге занял третье место после Калмыкии и Волгоградской области», - констатировала Киселева, отметив, что Севастополь среди регионов округа по этому показателю находится на последнем месте.

Кроме того, коэффициент младенческой смертности в Крыму оказался и выше среднего по федеральному округу, составив 117,4%.

«По этому показателю Крым вошел в двадцатку российских регионов, где коэффициент младенческой смертности превысил показатель 110%. В целом же в большинстве российских регионов (в 50 – ред.) отмечено снижение младенческой смертности, а в 35 – увеличение», - сравнила данные крымский эксперт.

При этом по динамике в течение года видно, что в Севастополе высокий коэффициент смертности среди младенцев отмечался в первые два месяца, затем ситуация выровнялась. В Крыму, напротив, только мартовские показатели были сопоставимы с уровнем прошлого года, а в остальные 11 месяцев превышали аналогичные данные 2019 года.

«Не думаю, что при такой динамике было взвешенным решением перепрофилировать в начале августа один из немногочисленным родильных домов (№2) в Симферополе под ковидный госпиталь, тем самым резко увеличив нагрузку на первый роддом, - отметила руководитель филиала ФоРГО в Крыму. – Поскольку уровень младенческой смертности является одной из важных характеристик общего состояния здоровья и уровня жизни населения, представителям крымской региональной власти следует обратить особое внимание на негативную динамику данного показателя».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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