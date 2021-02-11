Суд в Севастополе отказался «выселить» дельфинарий в Артбухте

Севастопольский городской суд 9 февраля сообщил о решении в споре между природоохранным прокурором Севастополя и несколькими частными фирмами на территории дельфинария в Артиллерийской бухте.

Ранее Ленинский райсуд города констатировал факт болезни животных, несоответствие данных реестра реальности и назвал закрытие дельфинария «крайней мерой».

В июле 2020 года межрайонный природоохранный прокурор Севастополя потребовал закрыть дельфинарий в Артбухте. Тогда правоохранители установили, что у предприятия отсутствует документация на право пользования бассейном, участком набережной, водными ресурсами. Качество корма для дельфинов признали неудовлетворительным. В августе 2020 года подали иск в Ленинский районный суд Севастополя.

Прокурор просил возложить на ООО «Страна Дельфиния» и иных лиц, осуществляющих совместную деятельность, несколько обязанностей – прекратить забор воды из акватории Черного моря в районе Артбухты, прекратить сброс сточных вод в акваторию бухты, прекратить эксплуатацию бассейна.

Кроме этого, истец просил обязать ООО «Страна Дельфиния» демонтировать забор вокруг дельфинария, насосы, фильтрационное оборудование, зрительские трибуны, хозпостройки и освободить гидротехническое сооружение – набережную Корнилова.

Суд изучил законодательные основания работы дельфинария. Согласно решению суда, договора субаренды используются для «проведения цирковой деятельности в области зрелищно-развлекательных и культурно-просветительных мероприятий в научных, образовательных и развлекательных демонстраций морских млекопитающих с культурно- просветительскими целями»

Ранее дельфинарию передали шесть животных – белуху, три краснокнижных черноморских дельфина афалины, два северных морских котика. Ветеринарный врач дельфинария пояснила суду, что сейчас белуха Гера болеет рецидивирующей инфекцией нижних дыхательных путей, дельфин Зевс болен хроническим гастритом. Ветврач утверждает, что транспортировка животных создаст угрозу их жизни.

По официальным данным Росреестра дельфинарий пользуется только участком набережной вдоль моря, какие-либо постройки на нем отсутствуют. По факту – на участке расположены бассейны, трибуны и хозпостройки.

Суд выяснил также, что участок набережной под дельфинарием – элемент планировочной структуры населенного пункта и должен быть в открытом доступе для пешеходов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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