Скорость движения по «Тавриде» повышать не будут

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Разрешенную максимальную скорость движения по «Тавриде» не будут повышать до оборудования трассы техническими средствами контроля.

Об этом во время пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«В настоящий момент у нас по дороге «Таврида» разрешенная скорость 90 километров в час. Как только она будет оборудована техническими средствами контроля полностью по всей протяженности, тогда будет рассмотрен вопрос об увеличении скорости движения (до 110 км/ч)», – сообщил Борисенко.

В феврале 2020 года начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников высказался за увеличение до 110 км/ч разрешенной скорости движения на Крымском мосту и «Тавриде». Позднее о возможности повышения разрешенной скорости высказался и вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Движение по четырем полосам «Тавриды» на всем протяжении трассы было открыто 27 августа прошлого года президентом России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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