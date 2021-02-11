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Симферопольцы высказались за фонтан перед зданием правительства

Жители крымской столицы высказали свои пожелания по организации общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году.

Симферопольцы, в частности, выступили за восстановление фонтана на главной городской площади и обустройство коворкинга на свежем воздухе перед зданием городского совета, сообщила пресс-служба администрации Симферополя по итогам проведенного социологического исследования.

«Согласно результатам анкетирования жители выразили желание увидеть преображение площади Ленина из недостаточно комфортного, пустого пространства в прогулочную зону с озеленением. Также большинство выступило с предложением восстановить городской фонтан на его историческом месте. По мнению респондентов, недопустимо устанавливать здесь забор, сложные элементы, препятствующие маломобильным группам населения, спортивную и детскую площадки, а также инсталляции ненадлежащего качества», – привели в администрации итоги социсследования.

Территория перед зданием городского совета – сквер Казанский – по мнению симферопольцев, должна стать зоной для работы на свежем воздухе. «Респонденты отметили главные проблемы данной территории – отсутствие мест отдыха, точек притяжения и недостаточное обеспечение безопасности в темное время суток. Участники опроса выступили за создание здесь коворкинга – зоны работы на свежем воздухе с открытым Wi-Fi и удобными столами», – сообщили в пресс-службе.

На месте снесенного скандального торгового центра «Куб» на площади Куйбышева горожане хотят видеть парковую зону с высаженными вдоль дороги деревьями, чтобы оградить территорию от интенсивного движения на автомобильном кольце. В то же время жители против парковки на этом месте, но поддержали сохранение точки продажи цветов.

В сквере по ул. Балаклавской симферопольцы попросили организовать скейт-парк, зону настольных игр и тихого отдыха. Общественная территория на улице Селим-Герай, которая сейчас никак не используется, по запросу горожан должна стать парком с функциональными зонами, отвечающими потребностям всех возрастных групп.

В конце прошлого года глава администрации Симферополя Елена Проценко анонсировала на 2021 год благоустройство пяти общественных пространств.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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