Севастопольцы парковались в море и таранили машины Росгвардии

фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ВКонтакте

Сутки у автолюбителей города-героя выдались активными.

Сразу несколько необычных дорожных инцидентов произошло в Севастополе за минувшие сутки — к счастью, все они завершились без жертв и серьезных травм.

В Инкермане, в районе 59-го причала, попытавшийся деликатно припарковаться у самого края дороги гражданин слегка перестарался — и наполовину уехал в обрыв. Соответствующее фото размещено в социальных сетях.

По дороге к Фиоленту водитель легкового автомобиля врезался в рейсовый автобус № 3 — как в предыдущем случае, информации о пострадавших не имеется.

Оживленнные районы города-героя предсказуемо не остались в стороне. На перекрестке Хрусталева – Шабалина водитель белого внедорожника без видимых причин врезался в остановившуюся машину Росгвардии.

Дворы Севастополя тихой гаванью для автолюбителей не стали.

В ночь на 11 февраля во дворе дома № 19 на улице Колобова очень желающий запарковаться гражданин врезался в уже стоящую машину так, что та была отброшена вперед на несколько метров.

Это спровоцировало очередной виток стихийного обсуждения того, насколько неподъемным для городской и придомовых территорий стало количество личных автомобилей граждан.

Как сообщалось, в противостоянии за парковочные места жители многоэтажных домов уже переходят к рукоприкладству. Победители получают парковочное место и возможность тюремного срока. Напомним: в декабре 2020 года в Севастополе начали активно штрафовать за парковку на газонах — такая мера понадобилась для спасения остатков изрядно «облысевшей» травы во дворах.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории мужчина ударил ножом свою жену и не пускал к ней медиков. В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали пьяного злоумышленника, не пускавшего скорую помощь к собственной супруге, которой он нанес ранение кухонным ножом.

В Керчи пенсионерку спасли из горящей квартиры. В Керчи пожарные спасли женщину из горящей квартиры, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В трупе свиньи на крымском пляже не нашли опасных инфекций. Специалисты крымского Госкомитета по ветеринарии не обнаружили опасных бактерий в пробах, взятых из выброшенной на пляж в Сакском районе свиньи.

Смертность в Севастополе за год выросла на 7 процентов. Смертность в Севастополе в 2020 году на 7,4% превышает показатели 2019 года – в прошлом году умерло 6246 севастопольцев, следует из материалов Росстата.