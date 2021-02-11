Происшествия
Севастопольцы парковались в море и таранили машины Росгвардии
фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ВКонтакте
Сутки у автолюбителей города-героя выдались активными.
Сразу несколько необычных дорожных инцидентов произошло в Севастополе за минувшие сутки — к счастью, все они завершились без жертв и серьезных травм.
В Инкермане, в районе 59-го причала, попытавшийся деликатно припарковаться у самого края дороги гражданин слегка перестарался — и наполовину уехал в обрыв. Соответствующее фото размещено в социальных сетях.
По дороге к Фиоленту водитель легкового автомобиля врезался в рейсовый автобус № 3 — как в предыдущем случае, информации о пострадавших не имеется.
Оживленнные районы города-героя предсказуемо не остались в стороне. На перекрестке Хрусталева – Шабалина водитель белого внедорожника без видимых причин врезался в остановившуюся машину Росгвардии.
Дворы Севастополя тихой гаванью для автолюбителей не стали.
В ночь на 11 февраля во дворе дома № 19 на улице Колобова очень желающий запарковаться гражданин врезался в уже стоящую машину так, что та была отброшена вперед на несколько метров.
Это спровоцировало очередной виток стихийного обсуждения того, насколько неподъемным для городской и придомовых территорий стало количество личных автомобилей граждан.
Как сообщалось, в противостоянии за парковочные места жители многоэтажных домов уже переходят к рукоприкладству. Победители получают парковочное место и возможность тюремного срока. Напомним: в декабре 2020 года в Севастополе начали активно штрафовать за парковку на газонах — такая мера понадобилась для спасения остатков изрядно «облысевшей» травы во дворах.
В тексте использованы материалы: Форпост
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