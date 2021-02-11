Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму снова пошел в рост ● Севастополь продлил ограничения по COVID-19 ● Ялтинских ветеранов начали прививать от COVID-19 ● Названы самые проблемные регионы Крыма по COVID-19 ● COVID-19 выявлен у 89 человек в Севастополе, четверо скончались
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число летальных случаев в Крыму составило 839.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 977 человек. Выздоровевших за весь период – 29 613 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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