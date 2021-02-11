Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число летальных случаев в Крыму составило 839.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 977 человек. Выздоровевших за весь период – 29 613 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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