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Коронавирус в Крыму

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

09:38 четверг, 11 февраля 2021

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число летальных случаев в Крыму составило 839.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 33 977 человек. Выздоровевших за весь период – 29 613 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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