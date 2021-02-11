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Российские военные стреляли из танков под Симферополем
фото © Новости Крыма
Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем.
В учении были задействованы больше 100 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России.
«Для танкистов боевые стрельбы штатным снарядом из танков Т-72Б3 в новом учебном году были организованы впервые. Всего было выполнено более 10 заездов на огневые рубежи и израсходовано свыше 100 снарядов», – говорится в сообщении.
Указывается, что «экипажи танков отработали действия при загрузке снарядов, порядок выдвижения на огневой рубеж со сменой позиций и стрельбы по движущимся целям, имитирующим бронетехнику противника».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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