Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +15
море +10

Власть

Российские ученые хотят изучить разрушение пород и почв в Крыму

09:47 четверг, 11 февраля 2021
Российские ученые хотят изучить разрушение пород и почв в Крыму

фото © Крым.реалии

Российские ученые из географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института географии РАН планируют в 2021 году исследовать ряд крымских рек, чтобы изучить разрушение горных пород и почв.

Об этом сообщает пресс-служба геофакультета российского вуза.

«В 2021 году ученые планируют провести полевые наблюдения на ряде рек Крыма, Черноморского побережья Кавказа и Камчатки, чтобы организовать стационарные наблюдения за эрозионными событиями. Это позволит установить конкретные пространственно-временные изменения, а также выполнить эрозионное районирование исследуемых регионов», – говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что глобальные изменения климата, которые проявляются в росте температуры воздуха и изменении количества и интенсивности осадков, приводит к внезапным паводкам, селям и оползням.

«В частности, такие изменения происходят и на территории Крыма, на Кавказе, Камчатке. Для горных и предгорных районов этих регионов характерны внезапные ливневые паводки (то есть крайне быстро развивающиеся паводки, которые, как правило, наблюдаются в речных водосборах малых площадей после интенсивных ливневых осадков), сели, оползни», – отмечают в вузе.

Как установили ученые во время исследования в 2019-2020 годах, на Крымском полуострове увеличивается температура воздуха, а в юго-восточных районах наблюдается рост экстремальности дождей.

«Выявлено, что строительство дорог, коммуникаций, строений и т.п. в горных и предгорных областях приводит к активизации водно-эрозионных процессов вплоть до смены их типа: привычные гидрологические события могут превращаться в катастрофические сели», – добавили ученые.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В шесть раз: в Севастополе резко увеличилась популяция волков. В профильном департаменте уже приняли меры по регулированию их численности.

Все гниет: морской берег Крыма превращается в болото.

В заповедниках Опука и Казантипа объявлен «режим тишины». Заповедники «Казантипский» и «Опукский» закрыты для посещений до 1 марта, в связи с наступлением «режима тишины», сообщает «Заповедный Крым».

Чем грозят Крыму три крупных астероида. Ученые призывают соблюдать спокойствие.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост

Коронавирус в Крыму снова пошел в рост

За 10 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Крыму готовятся изымать землю у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц»

В Крыму готовятся изымать землю у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц»

Администрация Феодосии собирается обратиться в Минимущества Крыма, чтобы узнать алгоритм действий по изъятию земельных участков из собственности «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц».

Коронавирус в Крыму
Севастополь продлил ограничения по COVID-19

Севастополь продлил ограничения по COVID-19

Действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Севастополе продлено до 28 февраля 2021 года.

Общество
Девушка сама восстанавливает исторический облик дома в центре Севастополя

Девушка сама восстанавливает исторический облик дома в центре Севастополя фото

Найти общий язык со строителями и чиновниками оказалось проще, чем с собственными соседями.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации