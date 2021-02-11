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Российские ученые хотят изучить разрушение пород и почв в Крыму
фото © Крым.реалии
Российские ученые из географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института географии РАН планируют в 2021 году исследовать ряд крымских рек, чтобы изучить разрушение горных пород и почв.
Об этом сообщает пресс-служба геофакультета российского вуза.
«В 2021 году ученые планируют провести полевые наблюдения на ряде рек Крыма, Черноморского побережья Кавказа и Камчатки, чтобы организовать стационарные наблюдения за эрозионными событиями. Это позволит установить конкретные пространственно-временные изменения, а также выполнить эрозионное районирование исследуемых регионов», – говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что глобальные изменения климата, которые проявляются в росте температуры воздуха и изменении количества и интенсивности осадков, приводит к внезапным паводкам, селям и оползням.
«В частности, такие изменения происходят и на территории Крыма, на Кавказе, Камчатке. Для горных и предгорных районов этих регионов характерны внезапные ливневые паводки (то есть крайне быстро развивающиеся паводки, которые, как правило, наблюдаются в речных водосборах малых площадей после интенсивных ливневых осадков), сели, оползни», – отмечают в вузе.
Как установили ученые во время исследования в 2019-2020 годах, на Крымском полуострове увеличивается температура воздуха, а в юго-восточных районах наблюдается рост экстремальности дождей.
«Выявлено, что строительство дорог, коммуникаций, строений и т.п. в горных и предгорных областях приводит к активизации водно-эрозионных процессов вплоть до смены их типа: привычные гидрологические события могут превращаться в катастрофические сели», – добавили ученые.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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