Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +13
море +10

Власть

Развожаев открестился от участия в увольнении учителя за жалобу соцсети

Губернатор Севастополя пожелал затравленному его окружением педагогу найти место по душе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил «Новой газете», что он не имеет отношения к увольнению учителя гимназии №3 Натальи Елгиной, которая лишилась работы после комментария на странице губернатора в Instagram.

Напомним, что Telegram-каналы, связанные с правительством города, устроили травлю местной учительницы Натальи Елгиной, которую уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату. Ее назвали психически больной, не желающей работать за 12 тысяч рублей.

По словам Развожаева, он поручил выяснить, как обстоят дела с заработной платой учительницы, после чего выяснилось, что она работает в школе на полставки и совмещает эту деятельность с репетиторством и работой фотографом.

«Мне не понятны мотивы, заставившие молодого педагога, что называется «хайпануть»,вкрутив в рассказ моего восьмилетнего сына, участие в несанкционированном митинге и увольнение из учебного заведения. Никаких распоряжений по судьбе Натальи я не давал. Скажу больше, мне очень хочется, чтобы она нашла дело по душе, имела возможность созидать и чувствовать отдачу от своей работы», - сказал губернатор.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Константинов уверен, что в Украине «русские люди живут в страхе». Спикер парламента Крыма Владимир Константинов убежден, что в Украине «преследуют крымчан», а «русские живут в страхе».

Северная сторона в Севастополе станет отдельным муниципалитетом. Власти Севастополя планируют создать новый муниципальный округ на Северной стороне города.

Стало известно, кто купил в Крыму дачу, предназначавшуюся для Путина. Любимую крымскую дачу Леонида Брежнева «Глициния» купили структуры банка «Россия».

В Конгресс США внесен законопроект о запрете признавать российский статус Крыма. Конгрессмен-демократ Джеральд Конноли (член Палаты представителей - Ред.) официально зарегистрировал в Конгрессе США свой законопроект H.R.922, которым предлагается запретить Белому дому «признание российской аннексии Крыма».

Происшествия
Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»

Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»

Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.

Власть
Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования

Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования

В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.

Общество
Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони

Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони

Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.

Коронавирус в Крыму
Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму

Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму

Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации