Власть
Развожаев открестился от участия в увольнении учителя за жалобу соцсети
Губернатор Севастополя пожелал затравленному его окружением педагогу найти место по душе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил «Новой газете», что он не имеет отношения к увольнению учителя гимназии №3 Натальи Елгиной, которая лишилась работы после комментария на странице губернатора в Instagram.
Напомним, что Telegram-каналы, связанные с правительством города, устроили травлю местной учительницы Натальи Елгиной, которую уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату. Ее назвали психически больной, не желающей работать за 12 тысяч рублей.
По словам Развожаева, он поручил выяснить, как обстоят дела с заработной платой учительницы, после чего выяснилось, что она работает в школе на полставки и совмещает эту деятельность с репетиторством и работой фотографом.
«Мне не понятны мотивы, заставившие молодого педагога, что называется «хайпануть»,вкрутив в рассказ моего восьмилетнего сына, участие в несанкционированном митинге и увольнение из учебного заведения. Никаких распоряжений по судьбе Натальи я не давал. Скажу больше, мне очень хочется, чтобы она нашла дело по душе, имела возможность созидать и чувствовать отдачу от своей работы», - сказал губернатор.
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