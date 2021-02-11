Власть
Прокуратура заинтересовалась застройкой парка в Алупке
Прокуратура начнет проверку информации о застройке и вырубке Пионерского парка в Алупке.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.
Данной ситуацией прокуратура заинтересовалась после ряда публикаций в СМИ.
Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства при планировании застройки территории парка.
Также надзорное ведомство даст оценку законности приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности осуществления строительных работ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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