Прокуратура заинтересовалась застройкой парка в Алупке

Прокуратура начнет проверку информации о застройке и вырубке Пионерского парка в Алупке.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Данной ситуацией прокуратура заинтересовалась после ряда публикаций в СМИ.

Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства при планировании застройки территории парка.

Также надзорное ведомство даст оценку законности приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности осуществления строительных работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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