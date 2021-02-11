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Власть

Прокуратура заинтересовалась застройкой парка в Алупке

17:22 четверг, 11 февраля 2021
Ялта

Прокуратура начнет проверку информации о застройке и вырубке Пионерского парка в Алупке.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Данной ситуацией прокуратура заинтересовалась после ряда публикаций в СМИ.

Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства при планировании застройки территории парка.

Также надзорное ведомство даст оценку законности приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности осуществления строительных работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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