Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 февраля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 февраля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман пр видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 22 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 16, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 14, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Прогноз погоды в Крыму на среду 10 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 февраля.
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