Назван еще один неочевидный симптом коронавируса

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Икота в редких случаях может быть первым признаком заболевания COVID-19, сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

«Наиболее часто причиной икоты служит поражение желудочно-кишечного тракта или нервной системы. В этом году также описаны несколько случаев, когда икота стала одним из первых симптомов коронавируса. В электронной библиотеке Pubmed по теме «Икота. COVID-19» в 2020 году есть семь публикаций», – приводит слова специалиста Агентство городских новостей «Москва».

Медик отметил, что согласно научным сведениям, у икоты существует около сотни возможных причин. Если в целом около 3% людей беспокоит икота, то среди пациентов с болезнью Паркинсона этот недуг отмечает почти каждый пятый, а среди пациентов с рефлюкс-эзофагитом (воспалением слизистой оболочки пищевода) – каждый десятый.

«К икоте могут привести инсульты, травмы и опухоли головного мозга, однако в большинстве таких случаев икота сочетается с другими симптомами поражения нервной системы. Нередко причиной служат стресс и эмоциональные расстройства», - добавил Парфенов.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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