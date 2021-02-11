На грани урагана: Крыму пообещали штормовые дни

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Плохая погода, которую крымчанам пообещали в пятницу и субботу, может быть еще хуже, чем прогнозировали синоптики ранее.

О сложных метеоусловиях предупредили в региональном МЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра республики.

«12-13 февраля на ЮБК и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер 30-33 м/с, в горах до 40 м/с», - проинформировали в ведомстве.

Ранее, как сообщалось, на эти же дни синоптики обещали сильные осадки, дождь, переходящий в снег, гололед и ветер до 25-30 м/с.

В МЧС напомнили жителям республики, что в таких условиях лучше воздержаться от вылазок на природу, выходов и выездов в горно-лесную местность, а при перемещениях по городу – стараться держаться подальше от деревьев, шатких рекламных конструкций, дорожных знаков и линий электропередачи. Жителям прибрежных районов посоветовали в эти дни не выходить к морю во время шторма и тем более воздержаться от выхода в открытое море на любых судах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 февраля.

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Аномальный холод, метель и лед: в конце недели Крым ждет сюрприз от погоды. В пятницу и субботу в Республике Крым ожидается резкое изменение погоды – сильные осадки и понижение температуры.

Крым попал в зону риска из-за непогоды. Из-за плохих погодных условий в Крыму и в ряде других российских регионов возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).