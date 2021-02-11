Общество
На грани урагана: Крыму пообещали штормовые дни
фото © Новости Крыма
Плохая погода, которую крымчанам пообещали в пятницу и субботу, может быть еще хуже, чем прогнозировали синоптики ранее.
О сложных метеоусловиях предупредили в региональном МЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра республики.
«12-13 февраля на ЮБК и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер 30-33 м/с, в горах до 40 м/с», - проинформировали в ведомстве.
Ранее, как сообщалось, на эти же дни синоптики обещали сильные осадки, дождь, переходящий в снег, гололед и ветер до 25-30 м/с.
В МЧС напомнили жителям республики, что в таких условиях лучше воздержаться от вылазок на природу, выходов и выездов в горно-лесную местность, а при перемещениях по городу – стараться держаться подальше от деревьев, шатких рекламных конструкций, дорожных знаков и линий электропередачи. Жителям прибрежных районов посоветовали в эти дни не выходить к морю во время шторма и тем более воздержаться от выхода в открытое море на любых судах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 февраля.
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