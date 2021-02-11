Общество
МЧС предупредило об аномальном похолодании в Крыму
Спасатели предупредили о приближающемся аномальном похолодании, которое будет наблюдаться в Крыму в ближайшие дни.
Температура воздуха с 13 по 18 февраля опустится до 13 градусов мороза, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.
«В связи с вторжением арктического холодного воздуха 12-13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду. Температура воздуха резко понизится, на 10-13 градусов. С 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы», – привели в МЧС прогноз Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики прогнозируют днем до 5 градусов мороза, ночью до 11-13 ниже нуля.
В МЧС добавили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, возможны нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Главное управление МЧС рекомендует на время похолодания исключить выход и выезд в горно-лесную местность, а также выход на набережные и берегоукрепительные сооружения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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