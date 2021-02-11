Крымчане просят вернуть в строй «пляжный» трамвай из Книги рекордов Гиннесса

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В 2014 году в Крыму закрыли уникальный трамвайный маршрут вдоль моря к пансионату «Береговой» под Евпаторией, что на западе полуострова.

Энтузиасты предлагают восстановить туристическую достопримечательность здравницы.

Узкоколейная однопутная линия трамвая протяженностью всего полтора километра была открыта в 1989 году, соединив Евпаторию и пансионат Юго-Западной железной дороги «Береговой» в поселке Молочное Сакского района. Изначально это был ведомственный маршрут, которым пользовались лишь отдыхающие «Берегового».

Однако со временем двери вагонов открыли для всех желающих. Как рассказал ForPost глава администрации поселка Молочное Денис Плохих, туристы очень любили прокатиться вдоль моря на «пляжном» трамвае.

По его словам, в 2014 году трансформаторная подстанция, трамвайное депо и сам трамвай с двумя вагонами были переданы на баланс Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, а сами рельсы остались в собственности пансионата. Лечебное учреждение после смены собственника выставили на торги. Пока желающих приобрести пансионат нет, и трамвайная линия простаивает.

«Он пойдет, как только найдется собственник пансионату. Были арендаторы, которые были согласны взять и восстановить данную железную дорогу. По их подсчетам, на это требовалось около пяти миллионов рублей, но у них не получилось с арендой, и они ушли», — пояснил Денис Плохих.

Председатель Молочненской администрации обращался к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой восстановить популярный у туристов маршрут, но дело пока не двигается.

В Евпаторийском трамвайном управлении им. Пятецкого рассказали, что линия к пансионату «Береговой» такая же, как во всем городе, и по ней могут ездить те же самые трамваи.

«Вопрос передачи на баланс предприятия обсуждался, но это частная собственность и передать ее нам нет возможности. Можно лишь купить», — пояснил директор управления Михаил Клещенок.

Надеемся, что инициатива по возрождению уникального маршрута будет поддержана властями Крыма и воплощена в жизнь. Это может стать еще одной изюминкой туристической привлекательности курортного региона.

В тексте использованы материалы: Форпост

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