Бизнес
Крым обошел Москву по стоимости бензина
фото © Новости Крыма
Республика Крым и Севастополь оказались на 67-м и 57-м месте среди российских регионов по доступности бензина для населения.
Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Лидерами по доступности топлива стал северные регионы – Ямал и Чукотка. В этих регионах на среднемесячную чистую зарплату житель может купить 2155 и 1707 литров бензина соответственно. Между ними – Москва, где житель может на среднюю зарплату в месяц купить 1944 литра бензина. Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкессия, Ивановская область и Дагестан.
В Республике Крым, по данным исследования, средняя стоимость литра АИ-92 на середину января 2021 года составила 45,8 рубля, по этой стоимости крымчанин со средней чистой зарплатой в месяц может купить 641 литр бензина. В Севастополе стоимость литра бензина дороже на 10 копеек, однако житель города на среднюю чистую зарплату может позволить себе 679 литров бензина.
В целом, в отличие от других товаров и услуг, многие из которых в 2020-м резко подскочили в цене, бензин подорожал относительно немного, отметили эксперты: в среднем цена бензина марки АИ-92 по состоянию на середину января 2021 года превысила аналогичный показатель на январь 2020 года всего на 2,9%.
Тем не менее, ценовой разброс по регионам значительный: как показало исследование в январе 2021 года минимальная и максимальная стоимость АИ-92 отличались на 33%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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