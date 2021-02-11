Общество
Какой сегодня праздник 11 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Сагаалган (Буддийский Новый год)
Фото selorodnoe.ru
В буддийской традиции празднование Нового года — Сагаалгана — приходится на разные даты — между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.
Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за различий астрологических исчислений, учитывая, что на каждой территории лунный день начинается в свое время, в разных странах даты праздника могут не совпадать.
В дни Нового года совершается обряд запуска «коней ветра удачи». Конь ветра удачи — это символ, показывающий состояние благополучия человека. Изображение «коня ветра удачи», освященное в храме, привязывают к дереву или помещают на крыше дома таким образом, чтобы оно обязательно развевалось на ветру. Считается, что «конь ветра удачи» служит мощной защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание и призывая помощь божеств. Его изображение также символизирует пожелание здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам.
Всемирный день больного (World Day of the Sick)
Фото pixabay.com
11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.
Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.
В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.
Лаврентьев день
Народный праздник «Лаврентьев день» отмечается 11 февраля (по старому стилю - 29 января). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Лаврентия Печерского, епископа. Другие названия праздника: «Лаврентий», «Герасим», «Морозобитная былинка», «Битье морозное».
Также сегодня, 11 февраля, отмечают такие праздники:
- Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science)
- Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day)
- День основания государства Япония
- День работников налоговой службы в Азербайджане
- День волшебных сказок на ночь
- День рождения парохода
- Проводы наличности
- Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day)
- День гитары (National Guitar Day) в США
- День подкормки лесных зверей в Польше
- День белой футболки (National White Shirt Day) в США
- День изобретателей (National Inventors Day) в США
- День мятных лепешек (Peppermint Patty Day) в США
- День молодежи Камеруна
- День победы революции в Иране
Сегодня именины празднуют: Игнатий, Лука, Яков, Роман, Юлиан, Сильван, Дмитрий, Лаврентий, Герасим, Авив, Афраат, Варсимей, Иона, Иперехий, Мокей, Паригорий, Питирим, Фафуил, Филофей.
Что происходило 11 февраля в прошлые годы
660 - согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду страны.
1809 - Роберт Фултон запатентовал пароход
1826 - математик Николай Лобачевский публично сообщил о создании неевклидовой геометрии Лобачевского
1830 - создана Малороссийская комиссия по производству сахара
1852 - Николай Гоголь бросает в огонь рукопись второго тома «Мертвых душ».
1865 - Чарльз Лютвидж Доджсон придумал себе псевдоним Льюис Кэрролл
1878 - опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания)
1922 - в Торонто (Канада) объявлено об открытии инсулина
1929 - между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан был провозглашен суверенным государством, действующим на основе теократии
1945 - в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференциявершинная дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного порядка.
1953 - премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн»
1963 - Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка. Ее участники обратились к высшим органам государственной власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного.
1963 - Beatles записали свой первый альбом Please Please Me
1989 - состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперьВсеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко)
2006 - вице-президент США Дик Чейни случайно ранил на охоте своего друга юриста Гарри Уиттингтона.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 февраля. Какие праздники будут завтра?
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