Какой сегодня праздник 11 февраля

Сегодня, 11 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Сагаалган (Буддийский Новый год)

В буддийской традиции празднование Нового года — Сагаалгана — приходится на разные даты — между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.

Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за различий астрологических исчислений, учитывая, что на каждой территории лунный день начинается в свое время, в разных странах даты праздника могут не совпадать.

В дни Нового года совершается обряд запуска «коней ветра удачи». Конь ветра удачи — это символ, показывающий состояние благополучия человека. Изображение «коня ветра удачи», освященное в храме, привязывают к дереву или помещают на крыше дома таким образом, чтобы оно обязательно развевалось на ветру. Считается, что «конь ветра удачи» служит мощной защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание и призывая помощь божеств. Его изображение также символизирует пожелание здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам.

Всемирный день больного (World Day of the Sick)

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель.

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие и солидарность.

Лаврентьев день

Народный праздник «Лаврентьев день» отмечается 11 февраля (по старому стилю - 29 января). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Лаврентия Печерского, епископа. Другие названия праздника: «Лаврентий», «Герасим», «Морозобитная былинка», «Битье морозное».

Также сегодня, 11 февраля, отмечают такие праздники:

- Международный день женщин и девочек в науке (International Day of Women and Girls in Science)

- Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day)

- День основания государства Япония

- День работников налоговой службы в Азербайджане

- День волшебных сказок на ночь

- День рождения парохода

- Проводы наличности

- Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day)

- День гитары (National Guitar Day) в США

- День подкормки лесных зверей в Польше

- День белой футболки (National White Shirt Day) в США

- День изобретателей (National Inventors Day) в США

- День мятных лепешек (Peppermint Patty Day) в США

- День молодежи Камеруна

- День победы революции в Иране

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Лука, Яков, Роман, Юлиан, Сильван, Дмитрий, Лаврентий, Герасим, Авив, Афраат, Варсимей, Иона, Иперехий, Мокей, Паригорий, Питирим, Фафуил, Филофей.

Что происходило 11 февраля в прошлые годы

660 - согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду страны.

1809 - Роберт Фултон запатентовал пароход

1826 - математик Николай Лобачевский публично сообщил о создании неевклидовой геометрии Лобачевского

1830 - создана Малороссийская комиссия по производству сахара

1852 - Николай Гоголь бросает в огонь рукопись второго тома «Мертвых душ».

1865 - Чарльз Лютвидж Доджсон придумал себе псевдоним Льюис Кэрролл

1878 - опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания)

1922 - в Торонто (Канада) объявлено об открытии инсулина

1929 - между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан был провозглашен суверенным государством, действующим на основе теократии

1945 - в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференциявершинная дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного порядка.

1953 - премьера мультфильма Уолта Диснея «Питер Пэн»

1963 - Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка. Ее участники обратились к высшим органам государственной власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного.

1963 - Beatles записали свой первый альбом Please Please Me

1989 - состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперьВсеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко)

2006 - вице-президент США Дик Чейни случайно ранил на охоте своего друга юриста Гарри Уиттингтона.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 февраля. Какие праздники будут завтра?

