Искали подарки на День влюбленных: две крымчанки ограбили секс-шоп

Накануне Дня всех влюбленных две молодые крымчанки решили обзавестись сувенирами из секс-шопа.

Вот только поход в магазин закончился для них в Симферопольском отделении полиции. Девушек поймали на краже товаров из магазина на 4500 рублей.

Они свободно зашли в магазин и долго пытались выбрать подходящий товар, но глаза разбегались. Выбор, видимо, пал на самое необходимое. Было решено красть лубрикант и латексный игровой костюм. Улов находчивых грабительниц хоть и был небольшой, но обошелся магазину интим-товаров на общую сумму 4480 рублей, пишет kp.ru.

Остаться незамеченными девушкам не удалось. Во время переучета в конце дня продавщица заметила пропажу и обратилась в полицию.

Сотрудники местного МВД задержали одну девушку, которая призналась в краже смазки. Сейчас устанавливается местонахождение ее подельницы. Девушкам грозит штраф до сорока тысяч рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму поймали угонщика прокатного автомобиля. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который вместе со своими друзьями угнал автомобиль каршеринга.

В Евпатории полиция задержала похитителя смартфонов. Злоумышленником оказался 25-летий ранее неоднократно судимый местный житель.

В Крыму раскрыли мошенническую схему на 20 млн рублей. Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Севастополя.

Помогла «подруге»: жительница Севастополя лишилась 100 тысяч рублей. Жительница Севастополя откликнулась на призыв о помощи в социальной сети и перевела на счет мошенника крупную сумму денег.