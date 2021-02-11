Происшествия
Искали подарки на День влюбленных: две крымчанки ограбили секс-шоп
Накануне Дня всех влюбленных две молодые крымчанки решили обзавестись сувенирами из секс-шопа.
Вот только поход в магазин закончился для них в Симферопольском отделении полиции. Девушек поймали на краже товаров из магазина на 4500 рублей.
Они свободно зашли в магазин и долго пытались выбрать подходящий товар, но глаза разбегались. Выбор, видимо, пал на самое необходимое. Было решено красть лубрикант и латексный игровой костюм. Улов находчивых грабительниц хоть и был небольшой, но обошелся магазину интим-товаров на общую сумму 4480 рублей, пишет kp.ru.
Остаться незамеченными девушкам не удалось. Во время переучета в конце дня продавщица заметила пропажу и обратилась в полицию.
Сотрудники местного МВД задержали одну девушку, которая призналась в краже смазки. Сейчас устанавливается местонахождение ее подельницы. Девушкам грозит штраф до сорока тысяч рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму поймали угонщика прокатного автомобиля. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который вместе со своими друзьями угнал автомобиль каршеринга.
В Евпатории полиция задержала похитителя смартфонов. Злоумышленником оказался 25-летий ранее неоднократно судимый местный житель.
В Крыму раскрыли мошенническую схему на 20 млн рублей. Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Севастополя.
Помогла «подруге»: жительница Севастополя лишилась 100 тысяч рублей. Жительница Севастополя откликнулась на призыв о помощи в социальной сети и перевела на счет мошенника крупную сумму денег.
Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве в севастопольском баре «Бенефис»
Резонансное дело об убийстве в караоке-баре «Бенефис» будет вновь рассмотрено Севастопольским городским судом.
Туалет как источник опасности: в Севастополе разгорается еще один скандал в сфере образования
В Севастополе разгорается очередной скандал в сфере образования. На этот раз серьезные претензии звучат в адрес общеобразовательной школы-интерната №1.
Жители крымского поселка задыхаются от нестерпимой вони
Жители поселка Нижнегорского, что на северо-востоке Крыма, не могут открыть окна в домах и спокойно находиться на улице из-за неприятного запаха нечистот.
Аксенов пообещал с 1 марта отменить ковидные ограничения в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Крыму к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.
вчера
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
9 часов назад
Военные медики свернули «ковидные» госпитали в Крыму
Медицинские специалисты Минобороны РФ свернули мобильные госпитали для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма.