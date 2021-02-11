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Происшествия

Фура повисла на отбойнике Крымского моста

12:51 четверг, 11 февраля 2021

В четверг утром на трассе Керчь-Тамань фура повисла на ограждении моста из-за уснувшего водителя, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем. В ДТП никто не пострадал, по факту аварии проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

Ранее об аварии сообщили очевидцы. Но фото видно, что фура въехала в ограждение на участке Крымского моста.

В свою очередь в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщили, что авария произошла на участке автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь км 158 в направлении Керчь-Тамань, в настоящее время движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

«В момент ДТП осадков не было, видимость была хорошая, температура воздуха – десять градусов, дорожное покрытие влажное, чистое, ровное. Транспортное средство эвакуировано. На место оперативно прибыли сотрудники подрядной организации, ответственной за содержание дороги, направлена дорожная техника. Также к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД города Керчь», - добавили в пресс-службе. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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