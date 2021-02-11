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Власть

Денег не хватает: дефицит годового бюджета Крыма вырос в три раза

19:29 четверг, 11 февраля 2021
Денег не хватает: дефицит годового бюджета Крыма вырос в три раза

фото © Новости Крыма

Расходы крымского бюджета в 2021 году увеличены на 1,7%, а дефицит вырос в 2,8 раза.

Соответствующие изменения утвердил парламент республики, сообщает пресс-служба Минфина РК.

Как уточнили в министерстве, общий объем расходов вырос с 154,7 млрд до 157,3 млрд рублей, а дефицит бюджета увеличился с 1,4 млрд до 3,98 млрд рублей.

«Увеличение расходной части на 2,6 млрд рублей, или на 1,7%, связано, прежде всего, с поступившими в прошлом году средствами резервного фонда Правительства РФ в размере 2,3 млрд рублей. Также увеличение произойдет за счет распределения остатков средств бюджета Республики Крым на едином счете на сумму 299,8 млн рублей», – пояснили в Минфине.

Дефицит бюджета в размере почти 4 млрд рублей планируется покрыть за счет продажи акций предприятий, находящихся в собственности республики (1,6 млрд рублей), остатков средств на едином счете бюджета Крыма по состоянию на начало года (2,4 млрд рублей) и остатков средств резервного фонда Правительства РФ (почти 2,3 млрд рублей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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