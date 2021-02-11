Происшествия
Число погибших в ДТП сократилось в Крыму за год
Более 250 человек погибли на дорогах Крыма в 2020 году.
Об этом во время пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
«В 2020 году зафиксирована 1693 ДТП, в которых 265 человек погибли, 2190 человек пострадали. Треть происшествий совершается в ночное время, ночью совершается больше ДТП с участием пешеходов», – сообщил Борисенко.
По данным ГИБДД, в 2019 году на дорогах Крыма погибли 280 человек.
Борисенко уточнил, что за первый месяц 2021 года произошло 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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