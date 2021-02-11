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Происшествия

Число погибших в ДТП сократилось в Крыму за год

16:16 четверг, 11 февраля 2021

Более 250 человек погибли на дорогах Крыма в 2020 году.

Об этом во время пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«В 2020 году зафиксирована 1693 ДТП, в которых 265 человек погибли, 2190 человек пострадали. Треть происшествий совершается в ночное время, ночью совершается больше ДТП с участием пешеходов», – сообщил Борисенко.

По данным ГИБДД, в 2019 году на дорогах Крыма погибли 280 человек.

Борисенко уточнил, что за первый месяц 2021 года произошло 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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