Курортный сезон
Развитие сюжета: Россияне и в 2021 году собрались ехать в Крым ● Отдых в Крыму подорожал минимум на 10 процентов ● В России опасаются, что крымские отели могут повысить цены в 2021 году ● Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое
Блогер назвала две веские причины не отдыхать в Крыму
фото © travelcrimea.com
В этом году многие россияне вновь выберут для отпуска полуостров, где их ждет ряд «подводных камней».
Туристы, которые решат отдохнуть в Крыму в этом году, неминуемо столкнутся с двумя главными негативными моментами, говорится в блоге о жизни и отдыхе в регионе на «Яндекс Дзен».
Автор блога отмечает, что из-за ограничений в странах Европы и риска путешествий по азиатским курортам многие туристы снова выберут Крым. Это подтверждает и прогноз Ростуризма.
Первая негативная тенденция, которая ожидает отдыхающих, касается стоимости бронирования жилья в курортных районах. В связи с высоким спросом в прошлом году местные отели и частный сектор взвинтили цены на 20-30%. Скорее всего, рост цен продолжится и в этом году.
«К этому еще и привели опасения курортного бизнеса об возможном возобновлении ограничений. В общем, крымские предприниматели старались заработать по максимуму. Увидев, что туристы готовы платить такие деньги, бизнесмены уже не снизят цену», - уверена автор блога.
Вторая серьезная проблема – острый дефицит пресной воды в республике. Ее не хватает даже местным жителям, которые уже почти полгода живут в условиях жестких ограничений водоснабжения.
«Что будет в курортный сезон, не могу представить. Думаю, не многим хочется поджидать на отдыхе, когда же включат воду и можно будет спокойно помыться», - пишет блогер.
Она напомнила, что сроки строительства опреснительных станций, анонсированных властями, составят не меньше 14-15 месяцев, поэтому на такой способ решения проблемы в этом году можно не рассчитывать. Ситуация может улучшится за счет горных источников, если зимой и весной выпадет достаточное количество осадков. Однако и на этот вариант не стоит особо надеяться, отмечает автор блога о Крыме.
Ранее прожившая три года в Крыму россиянка рассказала о главных недостатках отдыха на полуострове и пояснила, почему его никогда не следует выбирать для отдыха.
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Блогер назвала две веские причины не отдыхать в Крыму
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